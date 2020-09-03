Победители конкурса "Лидеры России" открыли в Приэльбрусье Парк побед

ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 3 сентября. /ТАСС/. Победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" открыли в четверг Парк побед в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, передает корреспондент ТАСС.

Парк побед расположен на Поляне нарзанов в Приэльбрусье и представляет собой четыре больших участка с березами, хвойными деревьями, кустами облепихи, малины и калины. В центре парка установлена двухметровая инсталляция в виде горы Эльбрус.

"Для каждого слово "победа" имеет свое значение. Каждый посетитель парка сможет повязать на инсталляцию памятную ленточку о своей личной победе и так выразить преемственность поколений, продолжения традиций и благодарности нашим предкам. Мы надеемся, что Парк побед станет местом притяжения не только для жителей Кабардино-Балкарии, но и гостей со всей России", - сказал на церемонии открытия парка генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По словам главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова, люди хотят вносить свой вклад в сохранение истории и развитие страны. "Я уверен, что Парк побед послужит новой возможностью для этого. Парк символизирует исторические, личные победы, а также Победу в Великой Отечественной Войне и юбилей 75-летия со дня Победы", - сказал Коков.

Накануне суперфиналисты конкурса "Лидеры России" совершили восхождение на Эльбрус, где установили Знамя Победы.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. Прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" начался 4 октября 2019 года. Особенностью третьего конкурса является проведение дополнительных спецнаправлений - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Суперфинал конкурса состоится 6-7 сентября.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Решение о создании клуба "Эльбрус" было озвучено в 2018 году во время восхождения победителей первого сезона конкурса на одноименную гору.