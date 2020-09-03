Несколько экоактивистов приклеили себя к мостовой у входов в британский парламент

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Несколько активистов природозащитного движения Extinction Rebellion в четверг утром приклеили себя к мостовой у входов в здание парламента Великобритании. Об этом сообщает агентство Reuters .

Некоторые участники протестной акции были после этого задержаны полицией. Активисты пытаются привлечь внимание политиков к проблеме изменения климата и заявляют о том, что меры, направленные на борьбу с этим явлением, пока совершенно недостаточны.

С 1 сентября Extinction Rebellion осуществляет рассчитанные на 10 дней акции в Лондоне и других британских городах. По итогам первого дня протестов, в столице сосредоточившихся в районе Парламентской площади, более 150 человек были задержаны за нарушение общественного порядка, создание препятствий для движения транспорта, сопротивление полицейским, а также нападение на сотрудника экстренных служб. По оценкам британским СМИ, во вторник в центре Лондона собралось около 3 тыс. членов и сторонников Extinction Rebellion. В среду число протестующих уменьшилось, полиция задержала больше 70 человек.

Природозащитное движение, созданное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью с помощью масштабных акций подтолкнуть политиков к борьбе против изменения климата. В апреле и октябре 2019 года активисты Extinction Rebellion устраивали двухнедельные протесты в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-Сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. Тысячи активистов были задержаны полицией.