Около 14,7 млн рублей получат на реализацию проектов участники слета "ОстроVа" на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Гранты на общую сумму 14 млн 698 рублей получили 20 участников Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020". Церемония закрытия мероприятия состоялась в четверг вечером во дворце спорта "Кристалл" в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент ТАСС.

"Наш форум завершается. Это были дни, насыщенные событиями. На всех площадках жизнь буквально кипела. Мы услышали много интересных идей и предложений. И я хочу, чтобы вы знали, они обязательно найдут свое применение. Мы познакомили вас с проектами развития, возможностями для личностного и профессионального роста. Теперь вы понимаете, что Сахалинская область - это не просто край света, а мощная точка роста с большими перспективами для молодежи", - обратился к участникам слета губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Восемь участников форума получат денежные гранты на суммы от 1 до 1,3 млн рублей. Средства направят на реализацию проектов таких, как проведение открытого фестиваля молодежных театров, межрегионального просветительского конкурса по молодежному благоустройству, медиаэкспедиции "Чем жива Россия" и другие.

Большим вниманием во время работы форума удостоился проект сахалинского участника Артема Приходы "Туристическая социальная сеть MapKlap", ставшего обладателем 1,3 млн рублей. "Проект запускается в конце этого года. Это полноценная социальная сеть для огромной аудитории, где можно сохранять свои путешествия, делиться ими, создавать свои сообщества и присоединяться к другим. Там есть карта всего мира со всеми данными, навигатор с искусственным интеллектом, поиск по интересам, то есть создается сервис, который будет местным для каждого региона, это единый информационный портал о туризме", - прокомментировал ТАСС Артем Прихода.

Пять человек получат гранты на суммы от 700 до 900 тыс. рублей. Еще семь участников смогут реализовать свои проекты на денежные средства в суммах от 93 до 400 тыс. рублей. Активисты создадут клуб семей "Мы вместе", проведут сахалинский чемпионат по робототехнике и соревнования профессий для дошкольников KidSkills, интерактивный скалодром для детей и школьную экономическую лигу.

Церемония закрытия патриотического слета началась с творческого выступления артистов Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, посвященного памяти советских солдат, сражавшихся за освобождение южного Сахалина от японских захватчиков. Затем каждая из шести групп участников форума коротко представила разработанные ими проекты, поделилась результатами деятельности прошедших дней.

О форуме

Форум открылся 31 августа, в пятницу участники покинут Южно-Сахалинск. Организаторами выступили Росмолодежь, правительство Сахалинской области и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Всего в мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек в возрасте до 35 лет из 77 регионов страны.

Работа на форуме была разбита на шесть треков, посвященных, в частности, вопросам развития Сахалинской области, сохранению исторической памяти и развитию внутреннего молодежного туризма. В течение нескольких дней участники работали над совместными проектами, направленными на развитие Сахалинской области. Планируется, что в дальнейшем опыт островного региона можно будет применить и на другие территории. Работа велась по нескольким направлениям: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, творчество, спорт, ЗОЖ, туризм, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа и другие.