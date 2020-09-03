Синоптики обещают на выходных дожди и небольшое похолодание на Юге России

ТАСС, 3 сентября. Ливневые дожди, которые будут сопровождаться небольшим понижением температуры воздуха, ожидаются в выходные дни в Крыму, в Ростовской области, на Кубани и на западе Кавказа, сообщил ТАСС в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В пятницу погода на Юге страны изменится мало: регион остается под влиянием антициклона, плюс достаточно сильные ветра будут гнать более теплые воздушные массы. Жаркая погода сохранится, местами возможны суточные рекорды максимальной температуры. В субботу над северо-востоком Черного моря начнет формироваться циклон. В Крыму, в Ростовской области, на Кубани и западе Кавказа прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы и ослабление жары", - сказал он.

На востоке Кавказа, в низовьях Волги в конце недели будет по-прежнему без осадков и тепло, уточнил Леус.

В изнывающем от жары Краснодаре ливни и грозы в субботу и воскресенье принесут понижение температуры воздуха до 27-28 градусов, но в понедельник они прекратятся и столбики термометров поднимутся до 30 градусов. В курортном Сочи температура воздуха в субботу понизится до 28-30 градусов, туристов в выходные дни могут застать врасплох кратковременные дожди и грозы. Дожди ожидаются и в Адыгее. Ливни и грозы придут на популярный курорт Северного Кавказа - Пятигорск - в воскресенье, температура воздуха понизится до 23-25 градусов тепла.