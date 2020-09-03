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Пандемия COVID-19
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Премьер-министр Белоруссии Головченко испытает на себе российскую вакцину от коронавируса

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что РФ поможет республике с этим препаратом

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко принял решение испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил в четверг глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо", - сказал Мишустин, которого цитирует агентство БелТА.

Мишустин также подтвердил, что РФ поможет Белоруссии с вакциной от коронавируса.

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БелоруссияРоссияПандемия COVID-19
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