В ДВФУ создадут лабораторию виртуальной реальности

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и компания "Цифрум", входящая в структуру "Росатом", заключили соглашение, которое позволит создать на территории университета совместную лабораторию дополненной и виртуальной реальности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ в четверг.

"Достигнутая договоренность позволит наполнить научные исследования ДВФУ практическими задачами, а также разработать в рамках созданной на острове Русский совместной лаборатории виртуальной и дополненной реальности решения как для компаний, работающих на Дальнем Востоке, и для заинтересованных партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместная лаборатория будет создана на базе Центра компетенций НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности ДВФУ", - говорится в сообщении.

Создание этой лаборатории позволит исследовать возможности современных технологий в области моделирования объектов, в том числе уникальные сооружения атомной промышленности, и окружающей их среды. Первоочередными этапами деятельности лаборатории станет моделирование объектов в Приморском крае, Сахалинской области и в других регионах Дальнего Востока. В дальнейшем планируется выполнение задач по оцифровке Северного морского пути.

"У ДВФУ с "Цифрумом" много совместных планов. Они касаются не только образовательных и научно-технических проектов, но и в целом технологического развития Дальнего Востока. Сотрудничество с компанией "Цифрум", а, шире, с госкорпорацией "Росатом", позволит готовить специалистов в сквозных цифровых технологиях и повышать конкурентоспособность нашего региона в мировом масштабе", - отметил заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов, чьи слова приводит пресс-служба.

Задачами учреждения "Цифрум" является внедрение в атомную отрасль цифровых компетенций, интеграции актуальных подходов к методологии создания цифровых продуктов и поддержки процесса реализации единой цифровой стратегии "Росатома".

Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время V Восточного экономического форума, между ДВФУ, Госкорпорацией "Росатом", Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.