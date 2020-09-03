В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате в размере более 35 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Строителям компании "Метроподземстрой" - субподрядчика по строительству метро Санкт-Петербурга - выплатили долги по зарплате в размере 35 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ранее в августе восемь работников "Метроподземстроя" после ночной смены организовали забастовку в шахте строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга из-за накопившихся долгов по заработной плате.

"В ходе проверки Петербургского метрополитена проведена встреча с коллективом предприятия. Установлено, что перед 265 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы за июнь-июль 2020 года в размере более 35 млн рублей. После рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена", - говорится в сообщении.

В отношении компании возбудили дело о невыплате в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

Как отмечала ранее официальный представитель "Метростроя", для покрытия задолженности перед сотрудниками предприятия с первого сентября планируется перевести весь штат "Метроподземстроя" в филиал "Метростроя", где уже не ожидается задержек по заработной плате. Часть задолженности перед рабочими планируется покрыть в ближайшее время после приемки работ на Красносельско-Калининской линии, остальные выплаты будут погашаться после того, как правительство Санкт-Петербурга перераспределит средства с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобережную линию.

Компания "Метрострой" ведет строительство Красносельско-Калининской линии, которая соединит юг и северо-восток города. Проект включает в себя шесть станций "Обводный канал - 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная"). Станции "Казаковская" и "Путиловская" - объекты глубокого заложения и расположатся в Красносельском районе. "Путиловская" - на улице Васи Алексеева, "Казаковская" - на пересечении ул. Маршала Жукова и Маршала Казакова.