После лесных пожаров в Ростовской области за помощью обратились 25 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 25 человек обратились за медицинской помощью после лесных пожаров в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"У нас, к сожалению, есть одна погибшая в Красносулинском районе, это женщина 1935 года рождения. Порядка 25 человек обратились за помощью. Но госпитализации не потребовалось. В Тарасовском районе подготовлен пункт временного размещения на 74 человека, но люди им не воспользовались", - привели в пресс-службе слова губернатора. Ранее сообщалось, что в Красносулинском районе пострадали 14 человек.

Матвиенко поинтересовалась, все ли меры поддержки, которые предусмотрены, будут оказаны пострадавшим. "Обязательно, за утрату имущества, материальную помощь единовременную выдадим и, конечно, семье погибшей мы выплатим 1 млн рублей. Каждому району мы сейчас даем сутки на то, чтобы они представили документы для выплаты пострадавшим компенсаций за утраченное имущество. И сразу же начинаем производить выплаты", - пояснил Голубев.