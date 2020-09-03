Дерипаска просит суд приостановить иск к Навальному до его выздоровления

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой приостановить иск к Алексею Навальному о защите нарушенной деловой репутации. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

"Мы по гуманитарным соображениям обратились в суд с просьбой приостановить иск Дерипаски к Навальному, так как нам известно, что он болен и находится за границей. Мы заинтересованы в том, чтобы Навальный принял участие в заседании, поэтому мы и обратились с просьбой приостановить иск до его выздоровления", - пояснил адвокат.

"Наш интерес состоит в том, чтобы в открытом и честном суде было установлено, что никаких оснований для распространения ложной информации у Навального не было. Поэтому мы желаем его скорейшего выздоровления и ждем его в суде", - добавил Мельников.

Ранее адвокат сообщил, что иск был подан с целью опровергнуть информацию о том, что Дерипаска якобы пользуется незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты. Сумма компенсации за моральный вред была определена символическая - 1 рубль.

Сам Навальный ранее в своем блоге говорил, что не знает, с чем связан иск бизнесмена.