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Путин поручил врио главы Чувашии решить проблемы гидротехнических сооружений региона

Также президент пожелал Олегу Николаеву успехов в работе

НОВО-ОГАРЕВО, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил врио главы Чувашии Олегу Николаеву проработать с правительством проблемы с гидротехническими сооружениями в регионе.

"Вы упомянули об одной из существенных проблем региона, и, конечно, сами вы с этим не справитесь. Это состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. Над этим нужно вам, конечно, с правительством активнее поработать", - сказал глава государства во время рабочей встречи, которая состоялась в четверг в режиме видеоконференции.

Комментируя в целом слова Николаева о проблемах в сфере инфраструктуры, Путин признал, что они, "безусловно, являются актуальными".

"Я постараюсь вам помочь, и нужно, чтобы вы "вписались" в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Я знаю, вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом. Поработайте с коллегами в Москве", - добавил Путин, пожелав Николаеву успехов в работе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧувашия
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