Россиянам для посещения Мальдив необходим свежий тест на коронавирус

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Все въезжающие на территорию Мальдив обязаны иметь при себе свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус, карантин по прибытии не требуется. Об этом заявили ТАСС в четверг в посольстве России в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.

"Мальдивские власти ввели с 10 сентября для всех приезжающих иностранных граждан обязательное предъявление справки о сдаче теста на коронавирус и отрицательном результате, полученном не раньше, чем за 72 часа до приезда. Обязательного карантина нет, его могут потребовать только в том случае, если у въезжающего есть симптомы COVID-19", - отметили в диппредставительстве.

По словам собеседника агентства, после открытия Мальдивами национальных границ 15 июля туда уже приехало порядка 60 россиян, которые воспользовались сложными маршрутами через третьи страны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, а также об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией с одного до четырех рейсов в неделю.