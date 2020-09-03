Путин: повышение выплат по безработице привело на биржу труда давно не работавших людей

НОВО-ОГАРЕВО, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с удовлетворением отметил, что благодаря повышению выплат по безработице на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал. На этот факт он обратил внимание в ходе беседы в четверг с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом Николаевым.

"Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают", - заметил президент.

По словам Путина, уровень безработицы в Чувашии "ненамного, меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России", а статистика поменялась за счет вновь вставших на учет по безработице. "Но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах так. Все-таки у вас чуть меньше процентного пункта, повторяю, но в целом безработица повыше", - констатировал Путин, отметив, что "здесь нет ничего необычного, ничего страшного". Тем не менее, он призвал врио главы региона обратить на это внимание.

По оценке президента, по основным показателям в Чувашии "все в порядке". "Ну, все никогда не может быть в порядке, но, во всяком случае, тенденция очень хорошая, позитивная по всем, повторяю, основным показателям", - сказал он.

Также Путина порадовало, что власти региона смогли трансформировать позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру. "У вас количество врачей на 10 тыс. жителей выше, чем в среднем по стране. У вас количество обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену тоже выше, чем по стране, это позитивный момент", - сказал он, отметив и обеспеченность дошкольными учреждениями.