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Госпитализация Алексея Навального
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Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

Версия Берлина об отравлении вызывает больше вопросов, чем дает ответов, считает он
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания. Об этом в четверг заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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"Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это", - сказал Нарышкин.

Версия Берлина об отравлении Навального вызывает больше вопросов, чем дает ответов, считает он.

Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил о перехвате разговора Берлина и Варшавы, который свидетельствует о том, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией. По словам белорусского президента, сведения будут переданы ФСБ.

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Госпитализация Алексея Навального
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