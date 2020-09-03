Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания. Об этом в четверг заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Что известно об этом деле

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это", - сказал Нарышкин.

Версия Берлина об отравлении Навального вызывает больше вопросов, чем дает ответов, считает он.

Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил о перехвате разговора Берлина и Варшавы, который свидетельствует о том, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией. По словам белорусского президента, сведения будут переданы ФСБ.