СМИ: протестующие в Вашингтоне угрожают сжечь дом мэра после убийства афроамериканца

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Участники акций протеста в Вашингтоне угрожают сжечь дом мэра американской столицы Мюриел Баузер после убийства афроамериканца Диона Кея сотрудниками полиции при задержании. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

В среду глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм заявил, что правоохранители обнаружили припаркованную на улице машину, внутри которой, предположительно, находились вооруженные люди. "Когда полицейские подошли к автомобилю, некоторые находившиеся там начали убегать. Полицейский выстрелил из табельного оружия. В результате инцидента один человек был доставлен в местную больницу и там умер. Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления", - указал Ньюсэм.

После распространения данной информации более ста человек в ночь со среды на четверг собрались у полицейского участка в седьмом округе американской столицы, где произошел инцидент со стрельбой. По данным Fox News, они скандировали лозунг "Жизни темнокожих имеют значение". Затем некоторые протестующие переместились к дому Баузер, устроив напротив него демонстрацию с требованием опубликовать кадры с нательных камер участвовавших в задержании 18-летнего Кея полицейских. "Пока мы не добьемся справедливости, вы не будете спать", - кричали некоторые собравшиеся, угрожая в противном случае сжечь дом афроамериканки Баузер, представляющей Демократическую партию США.