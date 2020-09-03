Около 70 тыс. российских военных и членов их семей участвуют в акции "Диктант Победы"

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 70 тыс. российских военнослужащих и членов их семей присоединились к международной акции "Диктант Победы", в Севастополе в ней принял участие заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Более 500 площадок в воинских частях, органах военного управления, организациях и учреждениях Минобороны России, в том числе на военных базах в Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и Таджикистане, подготовили для проведения диктанта. В нем, по данным министерства, принимают участие более 69 тыс. человек - это военнослужащие, гражданские служащие, воспитанники довузовских образовательных организаций, курсанты военных вузов, юнармейцы, члены семей военнослужащих.

"Диктант Победы" проходит в знаменательную дату, которая в соответствии с федеральным законом отнесена к дням воинской славы России. 75 лет назад окончилась Вторая мировая война. Эта война, поглотившая колоссальные людские и материальные ресурсы, имела беспрецедентно глобальный характер. При этом необходимо особо подчеркнуть, что важнейшей составной частью Второй мировой войны была Великая Отечественная война, которую вел Советский Союз против фашистской Германии и ее сателлитов, защищая свое право на существование и свободное развитие. Неоспорим и не подлежит никакому пересмотру тот факт, что именно советский народ, Красная армия сломали хребет фашистскому зверю, принеся странам Европы долгожданное освобождение от коричневой чумы", - сказал Картаполов, отметив, что важнейшая задача акции состоит в знании истории для исключения ее фальсификации.

Заместитель министра обороны по видеосвязи дал старт диктанту. В Севастополе в акции приняли участие также командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сенатор Екатерина Алтабаева, спикер заксобрания города Владимир Немцев, офицеры, моряки-черноморцы и курсанты севастопольского училища имени Нахимова.

Диктант продлится 45 минут. Участникам предложат 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны - как о военной истории, так и о литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходит в форме тестирования. На каждый вопрос будет по четыре варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный. Главной площадкой проведения Всероссийского исторического диктанта в Минобороны России стал Национальный центр управления обороной РФ.

Акцию впервые провели в 2019 году. В ней приняли участие более 105 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В этом году "Диктант Победы" проводится в 85 регионах РФ и 75 странах за рубежом на 7,5 тыс. площадках.