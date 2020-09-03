В Якутии в 2020 году планируется трудоустроить примерно 1,5 тыс. выпускников

ЯКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Центр карьеры Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) планирует трудоустроить в этом году порядка 1,5 тыс. выпускников. Основная доля приходится на педагогов, медиков, работников инженерно-технического направления и добывающей промышленности, сообщили в четверг ТАСС в университете.

"В настоящее время СВФУ ведет подготовку специалистов по всем основным востребованным специальностям для предприятий и организаций в Якутии, в том числе в Арктической зоне. В этом году планируется трудоустроить примерно 1,5 тыс. выпускников. Ежегодно наблюдается потребность в специалистах социального блока: педагогическое направление и здравоохранение", - сказал представитель Центра карьеры.

Также на предприятиях Якутии наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий и технических направлений. "Не стоит на месте и развитие инновационных отраслей в Арктике - требуются специалисты со знанием IT-технологий и наукоемких специальностей. На данный момент для арктических проектов нового витка освоения территорий требуются специалисты по нефти, газу, металлургии, строительству и развитию инфраструктуры", - отметили в университете.

Более 50 различных крупных компаний, ведущих работу на территории Якутии, являются работодателями для выпускников. Среди них "Роснефть", "Газпром", "Алроса", "Алмазы Анабара", "Алмазэргиэнбанк", "Алданзолото "ГРК", "Комдрагметалл РС (Я)", авиакомпания "Полярные авиалинии".

По данным университета, из СВФУ ежегодно выпускается свыше 3 тыс. человек. Из них около 1 500 человек распределяются по другим каналам занятости - проходят службу в вооруженных силах РФ, ухаживают за ребенком, продолжают обучение.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, имеющий филиалы в Анадыре, Мирном и Нерюнгри, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.