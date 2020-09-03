Сдачу ЕГЭ по точным наукам могут перенести на компьютеры

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по точным наукам могут перенести на компьютеры, заявил в четверг ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что ЕГЭ по информатике в новом учебном году впервые пройдет на компьютерах.

"Конечно, под сдачу на компьютерах подходят больше всего предметы естественнонаучного направления. <...> Точные науки, скорее всего, будут первыми в каком-то будущем, которые смогут претендовать на переход в такой формат", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Рособрнадзора отметил, что сдачу экзаменов по гуманитарным предметам вряд ли можно будет перенести на компьютеры, поскольку "искусственному интеллекту, машине, тяжело обработать информацию".

"[Искусственный] интеллект не чувствует эмоции человека, который излагает свои мысли. Неважно, это исторический диктант, литература, русский язык", - добавил Музаев.