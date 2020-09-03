Мурашко: Москва и Минск в течение месяца могут договориться по вакцине от коронавируса

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Москва и Минск в течение трех-четырех недель могут прийти к соглашению об использовании российской вакцины от коронавируса в Белоруссии. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко агентству БелТА .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Надеюсь, что в ближайшие три-четыре недели мы придем к финальному соглашению", - сказал Мурашко.

По словам министра, между Москвой и Минском завершаются переговоры по согласованию протокола клинических исследований на территории Белоруссии, количества добровольцев, которые будут задействованы. "В том числе мы готовы передать протоколы исследований непосредственно российской стороны, полностью все материалы", - заверил глава Минздрава.

"Белорусская сторона у себя проведет клинические исследования. Затем пройдут мультицентровые исследования. Мультицентровые исследования состоятся с учетом исследований на территории России и Беларуси. И затем Беларусь будет принимать решение о регистрации вакцины", - приводит агентство слова Мурашко.

Кроме того, по словам министра, "уже имеются определенные наработки в рамках Евразийской экономической комиссии" по вопросу использования вакцины от коронавируса. Он пояснил, что в России сейчас дополнительно проводятся пострегистрационные наблюдения, чтобы получить новые данные о безопасности вакцины. Как отметил Мурашко, состояние здоровья людей, получивших вакцину, можно будет отслеживать с помощью мобильных приложений.