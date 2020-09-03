Пермский край и "Мединвестгрупп" договорились о строительстве в регионе трех медучреждений

ТАСС, 3 сентября. Власти Пермского края и инвестиционная компания "Мединвестгрупп" подписали соглашение о строительстве на территории региона инфекционной клиники, онкологического диспансера и хирургического корпуса. Об этом в четверг журналистам сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

"В рамках соглашения с "Мединвестгрупп" мы договорились о том, что сейчас прорабатываются проекты по строительству инфекционной клиники в Пермском крае, онкодиспансера и хирургического корпуса медицинского учреждения Тверье (ГБУЗ ПК "ГКБ им. М. А. Тверье"). Нам позволит реализация этих проектов решить много закоренелых проблем в медицинской отрасли, причем мы традиционно выбираем самых сильных и мощных партнеров, с кем подписываем соглашение", - сказал он.

Махонин отметил, что там, где у властей нет возможности бюджетного финансирования, планируется привлекать частных партнеров и строить высокотехнологичные лечебные учреждения. Как сообщается в справке, подготовленной пресс-службой краевого министерства здравоохранения, строительство новых медучреждений планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства: концессионных соглашений и контракта жизненного цикла.

В данный момент стороны определяют финансовую модель реализации проекта. В целом окупаемость инвестиций будет достигнута частично за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования, также рассматривается возможность привлечения бюджетного финансирования, том числе в рамках нацпроекта "Здравоохранение".