Якутская телебашня включила иллюминацию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны

ЯКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Телебашня в Якутске включила в четверг цветную иллюминацию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе регионального Мининноваций.

"Телебашня Якутска засияла цветами ленты медали СССР "За Победу над Японией" - красный-желтый-белый. Художественная иллюминация на телебашне будет включена с 21:00 (15:00 мск) до 23:00 (17:00 мск) по якутскому времени", - сказали в пресс-службе.

Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск, особенно отличились меткие стрелки.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент страны Владимир Путин объявил 2020 год в России - Годом памяти и славы. В апреле 2020 года Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.