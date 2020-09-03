Лето 2020 года стало самым жарким за историю наблюдений в Северном полушарии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Прошедшее лето стало в Северном полушарии самым жарким за всю историю наблюдений, самые яркие аномалии были зарегистрированы в Арктике, где температура во время сезона в среднем превышала норму на 3-5 градусов. Об этом сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на результаты экспресс-анализа Росгидромета.

"Росгидромет провел экспресс-анализ температурного режима за прошедшее лето, и, как показывают расчеты, средняя температура за период с июня по сентябрь оказалась рекордно теплой за весь период наблюдений в Северном полушарии", - сказал он.

По его словам, температура превышала норму почти повсеместно в Северном полушарии. "Самые высокие аномалии сформировались в Арктике: в российском секторе температура среднесезонная была на 3-5 градусов выше нормы, а в канадском - на 3-4 градуса. В Арктике прошедшее лето оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений", - отметил метеоролог.

В России минувшее лето стало четвертым в списке самых жарких. "Средняя температура в России на четвертом месте [за историю наблюдений]. Очень теплое. В азиатской части нашей страны температура была на 2-5 градусов выше нормы, поэтому конкретно в этой части России лето стало третьим самым теплым в истории", - уточнил Вильфанд.

В Европейской России среднесезонная температура, по его данным, оказалась выше нормы на 1-2 градуса.

"Это самые первые оценки. Эта информация будет еще детализироваться чуть позже", - добавил собеседник агентства.