Ярославские власти выделили 36 млн рублей на расселение жильцов дома, где взорвался газ

ТАСС, 3 сентября. Власти Ярославской области выделили 36 млн рублей на расселение жильцов второго подъезда 10-этажного дома на улице Батова в Ярославле, где 21 августа произошел взрыв газа. Об этом сообщил ТАСС в четверг мэр Ярославля Владимир Волков.

"Первые 36 млн рублей уже выделены [Ярославской] областью на новые квартиры для жителей второго подъезда. <...> Это приблизительно на 12 квартир. По остальным квартирам, когда по ним будет заключение экспертизы, будет приниматься решение. Пока решения окончательного нет, но, скорее всего, второй подъезд будет расселен весь", - сказал Волков.

Он уточнил, что всего во втором подъезде 40 квартир, ситуация с обеспечением людей жильем находится на контроле губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Десятиэтажный панельный дом состоит из трех подъездов. В среду в него стали возвращаться жильцы третьего подъезда, где эксперты не выявили существенных разрушений. В первом подъезде власти вначале проведут противоаварийные работы и затем примут решение о его возможном заселении.

Взрыв в панельном 10-этажном доме на улице Батова произошел 21 августа около 19:30 мск. Возник пожар на площади 50 кв. метров, обрушились перекрытия с шестого по первый этаж и внешняя стена здания с пятого по третий этаж, повреждены 12 квартир, из них шесть уничтожены полностью. Три человека погибли, четверо пострадали. Поисково-спасательные работы завершены. Из дома были эвакуированы 210 человек, 14 спасены. Утечка газа рассматривается как основная причина ЧП. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"). В Ярославле был объявлен режим ЧС.