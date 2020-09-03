Врио главы Чувашии попросил поддержать начало создания магистральной трассы в Чебоксарах

НОВО-ОГАРЕВО, 3 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить Минтрансу России выделить средства на начало строительство первого этапа магистральной трассы в Чебоксарах, которая объединит три микрорайона.

"Если бы Вы поддержали и дали поручение Минтрансу по началу строительства первого этапа (а объект можно построить в три этапа), первый этап стоит примерно 5,5 миллиарда рублей. То есть 100 миллионов мы готовы профинансировать сами, если бы 5,4 (миллиарда рублей - прим. ТАСС) Минтранс нам выделил, то это, конечно же, было бы очень здорово для города и для улучшения инфраструктуры", - сказал Николаев на встрече с главой государства в четверг в режиме видеоконференции.

По словам врио главы республики, еще в 1970-х годах в генплане развития города было предусмотрено так называемое третье транспортное полукольцо. "[Оно] должно было объединить и жилые массивы (три: Северо-Западный, Юго-Западный и Новоюжный), но и в то же самое время обеспечить федеральные трассы, которые въезжают в город, с тем чтобы, не заезжая в городской центр, можно было в том числе выехать из города. На сегодняшний день город разросся, а эта трасса, магистральная трасса, которая объединяет три больших микрорайона, жилых массива, она отсутствует", - уточнил он.

Николаев уточнил, что сейчас в регионе ведется работа над проектно-сметной документацией. "Планируем ее буквально в ближайшее время завершить и получить соответствующую экспертизу. Весь объект стоит чуть более 20 миллиардов рублей", - пояснил он.

Врио главы республики добавил, что открытие трассы позволяет использовать те земли, которые на сегодняшний день зарезервированы под этот объект, и дальше их вводить в том числе для жилищного строительства.