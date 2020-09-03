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Пандемия COVID-19

Росстат не зафиксировал всплеска разводов после снятия ограничений из-за пандемии

В ведомстве отметили, что в период пандемии резко сократилось и число браков и число разводов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Число разводов в России после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса, не выросло. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов.

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"За первые полгода, когда во многих субъектах уже были сняты карантинные мероприятия, мы увидели рост и браков и разводов, но мы еще не достигли уровня прошлого года - то есть, оба показателя находятся немного ниже прошлогодних. Было много различных предсказаний от экспертов, что резко возрастет количество разводов, мы такого не наблюдаем и сейчас подводим итоги за июль - и видим также, что не наблюдается какого-то высокого всплеска", - отметил он.

При этом Смелов добавил, что в период пандемии резко сократилось и число браков и число разводов. "Это по объективным причинам, потому что люди не могли дойти до ЗАГСов и оформить свой брак. Число разводов тоже сократилось, по этой же причине. Это было резкое падение - но это не показатель, потому что у нас первый раз в истории случилась пандемия, сравнивать его не с чем", - рассказал он.

В свою очередь руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков уточнил ТАСС, что количество разводов сократилось существенно больше, чем количество браков. "То есть, браков все равно было больше, а разводов - меньше", - объяснил собеседник агентства.

Смелов также сообщил, что в период пандемии было небольшое падение рождаемости. "Мы выясняли почему: просто люди не шли с детьми в ЗАГС, боялись заразиться и заразить ребенка, поэтому были отложенные регистрации. Сейчас мы смотрим, что в принципе тенденция нормальная, как и в прошлые годы. Всплесков младенческой смертности мы тоже не наблюдаем", - сказал он.

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