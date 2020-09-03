Росстат не зафиксировал всплеска разводов после снятия ограничений из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Число разводов в России после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса, не выросло. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов.
"За первые полгода, когда во многих субъектах уже были сняты карантинные мероприятия, мы увидели рост и браков и разводов, но мы еще не достигли уровня прошлого года - то есть, оба показателя находятся немного ниже прошлогодних. Было много различных предсказаний от экспертов, что резко возрастет количество разводов, мы такого не наблюдаем и сейчас подводим итоги за июль - и видим также, что не наблюдается какого-то высокого всплеска", - отметил он.
При этом Смелов добавил, что в период пандемии резко сократилось и число браков и число разводов. "Это по объективным причинам, потому что люди не могли дойти до ЗАГСов и оформить свой брак. Число разводов тоже сократилось, по этой же причине. Это было резкое падение - но это не показатель, потому что у нас первый раз в истории случилась пандемия, сравнивать его не с чем", - рассказал он.
В свою очередь руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков уточнил ТАСС, что количество разводов сократилось существенно больше, чем количество браков. "То есть, браков все равно было больше, а разводов - меньше", - объяснил собеседник агентства.
Смелов также сообщил, что в период пандемии было небольшое падение рождаемости. "Мы выясняли почему: просто люди не шли с детьми в ЗАГС, боялись заразиться и заразить ребенка, поэтому были отложенные регистрации. Сейчас мы смотрим, что в принципе тенденция нормальная, как и в прошлые годы. Всплесков младенческой смертности мы тоже не наблюдаем", - сказал он.