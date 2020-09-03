Сайт "Диктанта Победы" подвергся DDoS-атаке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сайт акции "Диктант Победы" подвергся массовой DDoS-атаке, однако его работу полностью восстановили. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев.

"С 09:00 по московскому времени на сайт диктантпобеды.рф началась массовая DDoS-атака роботизированными системами. Более 50% трафика составили роботы, целью которых было парализовать работу сайта", - проинформировал он, пояснив, что это привело к перегрузке серверов, каналов связи и баз данных сайта, в результате чего "сайт был недоступен в течение часа".

В данный момент, по словам Сатеева, работоспособность сайта "восстановлена в полном объеме, базы данных сохранены".

В этом году "Диктант Победы" проходит более чем на 10 тыс. площадок по всей России и в 75 странах мира. Диктант сделали в виде теста, который включает 25 вопросов. "Единая Россия" выступает организатором этой акции.