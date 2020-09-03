В Ивановской области из-за роста числа пневмоний оборудуют новые места для пациентов

ТАСС, 3 сентября. Власти Ивановской области из-за роста числа пневмоний перепрофилируют под госпиталь для пациентов с коронавирусом городскую больницу №8, в ней будет развернуто 150 койко-мест. Об этом в четверг на брифинге сообщил журналистам глава депздрава региона Артур Фокин.

"Мы приняли решение о перепрофилировании городской больницы №8 под ковид-госпиталь, там будет развернуто 150 коек. Разумеется, все необходимое в больнице есть, кадрами мы больницу поддержим", - сказал Фокин.

Он уточнил, что в последние дни в регионе фиксируется рост заболеваемости пневмонией на 31% по отношению к прошлой неделе. Медики уверены, что в ближайшие дни эта динамика продолжится.

"Кроме того, у нас есть настороженность из-за грядущей заболеваемости гриппом, поэтому запас коек нам просто необходим", - сказал глава депздрава.

По состоянию на 3 сентября в Ивановской области зарегистрированы 7509 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 38 диагнозов. Выздоровели 6257 человек, умерли 119.