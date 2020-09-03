Президент Южной Осетии заявил о готовности привиться российской вакциной от коронавируса

"Мы доверяем российским ученым, российской медицине. Уверен, что после завершения всех процедур, вакцина сможет снизить последствия вируса Covid-19. Я сам готов привиться российской вакциной", - сказал Бибилов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что вакцинация в республике будет исключительно добровольной.

"Здесь в большей степени все зависит от тех мероприятий, которые должны быть проведены в РФ относительно этой вакцины. Мы подтвердили, что готовы принять вакцину, и, конечно, будем рассматривать вопрос ее приобретения", - сказал собеседник агентства.

Он опроверг слухи о том, что в Южной Осетии вакцинация будет проводиться в принудительном порядке. "Конечно, это ничего общего с реальностью не имеет, никто не собирается никого заставлять, все будет, без сомнения, на добровольной основе. Но это опять же используется в рамках политического воздействия на сознание людей", - отметил Бибилов.

По данным Югосетпотребнадзора, общее число инфицированных коронавирусом в республике за время пандемии достигло 90 человек, 89 из них выздоровели и выписаны из больницы. В числе инфицированных были пять медиков, которые работали в "красной зоне". На сегодняшний день на двухнедельном карантине находятся 156 человек, большинство из них - граждане республики, которые ранее вернулись из России через консульский отдел в Северной Осетии.