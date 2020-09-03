Москва потратила на борьбу с коронавирусом около 300 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около 300 млрд рублей потратили в Москве на борьбу с коронавирусом, в том числе закупку лекарств и оборудования в больницы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов на Столыпинском форуме в четверг.

"Говоря о потерях (из-за пандемии коронавируса - прим. ТАСС), мы видим выпадающие доходы до полутриллиона и плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом - это и закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник", - сказал Ефимов.