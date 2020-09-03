В Крыму вдоль трассы "Таврида" появились граффити, созданные молодыми художниками

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 3 сентября. /ТАСС/. Художественные граффити-работы молодых художников появились на первых двух подпорных стенах вдоль трассы "Таврида" в Крыму, в будущем число арт-объектов планируется увеличить, сообщил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале "Таврида - АРТ".

27 августа состоялось открытие рабочего движения по трассе "Таврида". Президент РФ Владимир Путин запустил движение по одному из новых участков автодороги - пятому.

"По дороге уже было несколько подпорных стенок, которые в произведения искусства превратили художники - резиденты "Тавриды". <…> Восемь пар таких подпорных стен выделено, две работы закончены", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что работы выполнены в стиле граффити, эскизы специально отбираются. "Мне ребята рассказывали, что буквально вчера у них была дискуссия о том, какие именно произведения должны быть нанесены. Художники - люди творческие, и они говорят: это мы рисовать хотим, а это рисовать не хотим. В итоге на этих подпорных стенках будет то, что будет совпадением подходов и взглядов дорожников, региональной власти и художников, которые предлагают свои варианты, но не готовы отказываться от своих творческих идей", - отметил первый замглавы администрации президента.

Он добавил, что всего на протяжении трассы таких подпорных стен 30. "[Создание картин] тоже сделает дорогу "Таврида" совершенно уникальной. Ни одной такой дороги в стране, где каждая подпорная стенка - произведение искусства, сделанное молодыми художниками, нет. И я в мире такого, честно говоря, не припомню", - подчеркнул Кириенко.

Фестиваль "Таврида - АРТ", который проходит в Крыму 2-6 сентября, собрал 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусства. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.