Память жертв теракта в школе Беслана почтили в регионах Северного Кавказа

ТАСС, 3 сентября. Жители Северного Кавказа почтили память жертв теракта в Беслане (Северная Осетия) 2004 года. В крупных городах и сельских территориях в регионах округа прошли траурные митинги, памятные акции и панихиды.

Основные мероприятия прошли в школе №1 Беслана и в "Городе ангелов", где захоронены жертвы теракта. В спортзале школы, где 16 лет назад находились захваченные террористами заложники, прошла божественная литургия.

В 13:05 после двух ударов колокола, символизирующих два первых взрыва во время теракта, прошла минута молчания. Крестный ход с фотографиями погибших прошел от школы до мемориального кладбища, где поименно перечислили всех погибших.

"Сегодня в разных уголках нашей страны, в том числе на Северном Кавказе, отдают дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов. Люди молятся о здоровье выживших и о том, чтобы подобного больше никогда не повторилось. День солидарности напоминает нам всем о том, что только сплоченность и единство людей различных национальностей и вероисповеданий могут победить абсолютное зло - терроризм", - написал в четверг на своей странице в Instagram полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Вместе против терроризма

В городе Пятигорске на Ставрополье память жертв теракта в Беслане почтили минутой молчания. В течение дня ученики школ города приносят к мемориалу "Вечный огонь" мягкие игрушки, цветы и воду. В городе Кисловодске памятное мероприятие прошло на месте теракта 2003 года, тогда при взрыве электропоезда "Кисловодск - Минеральные Воды" погибли семь человек и десятки были ранены. "Каждый раз накрывает скорбь, граничащая с полным непониманием, как это все могло произойти, как страшно, когда уходят молодые жизни, становятся инвалидами хорошие чистые люди по воле слабых духом, жестоких людей", - цитирует пресс-служба главу города Александра Курбатова.

В Ставрополе временный мемориал, куда можно принести цветы и свечи, установили на площадке у Дворца культуры и спорта. Десять лет назад на этом месте сработало взрывное устройство, погибли восемь человек, десятки были ранены. "К сожалению, нам, жителям Ставропольского края, довелось лицом к лицу сталкиваться с терроризмом. Работая журналистом регионального телеканала, я была на месте событий, готовила сюжеты о терактах. Много лет освещала суды над террористами в колониях. Самое главное для нас сегодня - мы не должны позволить терактам повториться", - сказала зампред Госдумы Ольга Тимофеева, возложившая цветы в Ставрополе.

В Ингушетии на территории Мемориале памяти и славы в Назрани была прочтена коллективная молитва. "Ингушетия не раз становились объектом терроризма в последние десятилетия, не раз принимала на себя бандитские удары. Для всех нас памятно нападение на Ингушетию банды Басаева в июне 2004 года. Мы никогда не забудем утро 17 августа 2009 года, когда террористы-смертники взорвали Назрановский ГОВД. Мы помним и скорбим по жертвам многих других террористических актов. Ради мирной жизни нашего народа отдали свои жизни более 400 правоохранителей. Мы помним каждого из погибших", - сказал глава региона Махмуд-Али Калиматов на памятном мероприятии.

В Карачаево-Черкесии траурные мероприятия прошли в селе имени Коста Хетагурова, где в большинстве своем проживают этнические осетины. В 2011 году при участии людей разных вероисповеданий и национальностей в селе был открыт мемориал жертвам теракта в Беслане. "В памяти навсегда останется то огромное потрясение, охватившее весь мир, и чувство скорби, которое мы тогда испытали! Боль, которую испытывают и сегодня близкие погибших не исчезнет никогда", - написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

В Кабардино-Балкарии сотрудники республиканского молодежного центра совместно с ГКУ "КБР-Медиа" провели в Нальчике встречи со студентами Северо-Кавказского государственного института искусств. Молодежь раздавала на улицах города футболки и кепки с надписью: "Мы вместе. Против терроризма и экстремизма", рассказал ТАСС сотрудник многофункционального молодежного центра КБР Ратмир Каров. В Баксанском районе республики прошел траурный митинг в память о жертвах террористических актов. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, и почтили их память минутой молчания.

В поселке Мамедкала участники траурного митинга создали символическое "Дерево добра". Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Дербентского района, после минуты молчания и зажжения свечей участники митинга написали на бумажных голубях свои послания, птицами из бумаги украсили символическое дерево. В городе Кизляре, где десять лет назад произошел двойной теракт в гимназии №1, уроки начали с минуты молчания. В каждом классе на одной из парт установили полотна с фотографиями, свечи и бутилированную воду.

О трагедии

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. С этой трагедией связано учреждение в России Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который с 2005 года отмечается 3 сентября.