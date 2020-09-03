WWF: численность моржей "южной" группировки в Печерском море резко сократилась

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Количество моржей "южной" группировки в Печерском море сократилось с нескольких сотен до нескольких десятков особей. Состояние животных вызывает беспокойство ученых, сообщает в четверг пресс-служба Баренцевоморского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В фонде пояснили, что в Печорском море круглый год обитает так называемая "южная" группировка моржей. Животные отдыхают на пологих берегах летом и осенью, а зимой переходят на лед, покрывающий море, там весной самки приносят потомство.

"Состояние моржей в Печорском море вызывает беспокойство экологов. Ежегодно на острове Вайгач можно наблюдать несколько сотен животных, и нередко их численность превышала тысячу голов. В прошлом году на лежбище лишь иногда собиралось более двух сотен животных, а в этом - большую часть сезона их число составляло несколько десятков", - сказано в сообщении.

Здесь же уточняется, что экологи наблюдали за лежбищем с 2012 года, в прошлом году появились причины для беспокойства, в этом году прошлогодние опасения подтвердились - моржей стало значительно меньше обычного, животные вели себя "нервно", появились основания говорить о том, что их внешний вид ухудшился.

"В этом году моржи снова не вышли на привычные берега, а те немногочисленные животные, которых наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками. На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны - залежек не обнаружено. Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря - это нам предстоит выяснить, а самое главное - понять, что происходит с моржами", - приводятся в сообщении слова координатора проектов Баренц отделения WWF России Маргариты Лесковой.

Природа и антропогенный фактор

По информации WWF, с 2010 года в Печерском море развиваются шельфовые проекты по добыче нефти и газа - установлена МЛСП "Приразломная", функционирует нефтеперегрузочные терминалы "Варандей" и "Колгуев", пролегают маршруты Севморпути, с каждым годом растет интенсивность судоходства и развивается арктический туризм. Растущая активность человека в Печорском море вместе с изменением климата делают моржей более уязвимыми, повышают риски для популяции животных.

Директор НЭЦ "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов считает, что следует как можно быстрее провести дополнительные исследования для выяснения причин сокращения популяции моржей и корректировки ситуации. "По сути, мониторинг "поднял красный флажок". Отмечены серьезные отклонения по таким параметрам мониторинга как упитанность, численность, поведение, в отрицательном направлении. Важно как можно скорее выяснить причины и устойчивость указанных негативных тенденций и при необходимости принять меры по корректировке ситуации", - передает WWF слова Болтунова.

В фонде уточнили, что WWF и НЭЦ "Морские млекопитающие" подготовили План действий по атлантическому моржу - документ, который координирует работу научных коллективов и определяет план мероприятий по сохранению атлантических моржей на ближайшие несколько лет. Проект плана направлен на рассмотрение в Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минприроды РФ. В ноябре WWF и эксперты намерены провести рабочую встречу экспертно-консультативного совета по изучению и сохранению атлантических моржей и определят план "расследования".