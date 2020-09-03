Захарова опровергла сообщения американских СМИ о политизации дела Тревора Рида

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Информация, опубликованная в ряде американских СМИ, о якобы имеющей место политизации дела студента Тревора Рида безосновательна, мера пресечения избрана в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не могу не прокомментировать материалы, появившиеся в средствах массовой информации США о якобы политизированном деле гражданина США Тревора Рида. <...> Тревор Рид признан виновным в совершении преступления, оно предусмотрено частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса России, - сказала она. - В соответствии с вышеупомянутой статьей Уголовного кодекса нашей страны, применение насилия, угрожающего жизни или здоровью, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей карается заключением на срок до 10 лет".

Захарова отметила, что суждения американских СМИ о якобы имеющей место несправедливости и чрезмерной суровости приговора неуместны. Она напомнила, что в США и ряде других западных стран подобное преступление предусматривает более длительные сроки, чем в российском законодательстве. "Было бы неплохо, если бы в статьях, посвященных господину Риду в американских газетах, это бы тоже упоминалось", - резюмировала она.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца доставляли в отдел полиции, он в машине напал на водителя и его напарника. В отношении американца было возбуждено уголовное дело, он был заключен в СИЗО.

30 июля этого года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии за применение к полицейскому насилия, опасного для его жизни. Суд также постановил взыскать с Рида 300 тыс. рублей.