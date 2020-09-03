На Ставрополье продлили на две недели режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили в Ставропольском крае до 17 сентября. Об этом говорится в постановлении губернатора Владимира Владимирова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"Постановляю внести в постановление губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. №199 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" абзац первый подпункта 6.3 (определяющий введение режима самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями) дополнить словами "с 04 сентября по 17 сентября 2020 года включительно", - говорится в документе.

Этим же постановлением в регионе разрешается проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий без присутствия зрителей. Также разрешено проведение учреждениями культуры мероприятий на открытых площадках с соблюдением требований противоэпидемиологической безопасности.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 12 367 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 8 370 человек. Умерли 244 пациента с коронавирусом. На лечении в стационарах больниц находятся 910 пациентов с коронавирусом, в тяжелом состоянии находятся 114 человек. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня 2020 года.