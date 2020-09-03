Борисов не ожидает второй волны ограничений из-за пандемии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что Россия избежит второй волны пандемии и новых ограничений в экономике. Об этом он заявил в четверг, выступая на Столыпин-форуме "Иммунная система мировой экономики".

"Есть основания полагать, специалисты по крайней мере так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность на рубеже марта, апреля, мая", - сказал Борисов.

По его словам, темпы восстановления различных отраслей впечатляют и дают основания полагать, что "мы выберемся из этой ситуации".

Вице-премьер отметил, что пик распространения коронавирусной инфекции в России пройден "достаточно комфортно". Он добавил, что предпринятые правительством РФ, Минздравом и Роспотребнадзором меры по борьбе с коронавирусом дают свои результаты.

О форуме

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме принимают участие около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.