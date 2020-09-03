Рособрнадзор опубликовал тренажер для ЕГЭ по информатике

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор опубликовал специальный тренажер по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по информатике, благодаря которому школьники могут ознакомиться с тем, как будет проходить предстоящий экзамен на компьютерах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Тренажер представлен на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования.

"Важно, чтобы при переходе на компьютерную форму ЕГЭ по информатике все будущие участники экзамена и педагоги получили максимально подробную информацию об изменениях экзаменационной модели и особенностях проведения экзамена на компьютере. Тренажер позволит заранее ознакомиться с программным обеспечением, которое будет использоваться на ЕГЭ, и потренироваться в выполнении экзаменационной работы", - привели в пресс-службе слова Музаева.

Участники ЕГЭ по информатике будут сдавать экзамен на компьютерах начиная с 2021 года. Экзаменационная работа включает в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 - повышенного и четыре - высокого. При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

В 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут. Все ответы проверяются автоматически.