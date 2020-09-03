Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав России принял решение не исключать гидроксихлорохин из методических рекомендаций по лечению пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства.

"Гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания. Такое решение было принято на основе новых научных данных, полученных в мире, которые показывают, что применение гидроксихлорохина эффективно только на ранних этапах развития заболевания, при назначении до пятого дня после появления симптомов с учетом противопоказаний", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отмечается, что из документа были исключены препараты лопинавир и ритонавир "как не показавшие достаточной эффективности при лечении COVID-19".

Согласно тексту восьмой версии методических рекомендаций, опубликованных в четверг на сайте Минздрава, для лечения пациентов в заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией сегодня могут быть использованы шесть препаратов - фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир. "Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения", - говорится в документе.

Гидроксихлорохин - лекарство против малярии, которое использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. В июне Всемирная организация здравоохранения решила остановить испытания этого препарата на предмет возможности применения против коронавирусной инфекции.