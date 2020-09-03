Правозащитники Белоруссии направили в ООН жалобу на пытки протестующих

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Белорусский правозащитный центр "Весна" и местный Хельсинкский комитет направили обращение в Комитет против пыток ООН от имени 47 пострадавших на мирных акциях протеста с требованием расследования по фактам применения пыток в отношении протестующих. Об этом в четверг сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

Согласно обращению, с 9 августа "как в ходе задержания, так и в период содержания задержанных граждан" белорусские правоохранители совершили "действия, которыми гражданам умышленно причинялась сильная боль, а также физические и нравственные страдания". "По фактам применения пыток и незаконного задержания пострадавшими гражданами подавались многочисленные жалобы и заявления о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, применявших пытки. Вместе с тем ни одно уголовное дело в отношении виновных лиц правоохранительными органами на сегодняшний день не возбуждено", - добавляют правозащитники.

Ранее белорусская оппозиция призывала руководство МВД республики подать в отставку в связи с применением насилия при разгоне массовых демонстраций против результатов президентских выборов.

Комитет против пыток (КПП) является органом 10 независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами - участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.