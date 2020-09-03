В Минздраве рассказали, кто вошел в приоритетную группу вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ рекомендует в приоритетном порядке прививать от коронавируса не только медиков и учителей, но и работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников. Об этом говорится в опубликованной в четверг восьмой версии методических рекомендаций министерства по борьбе с новой инфекцией.

"Приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие контингенты: работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)", - говорится в документе. Также в приоритетную группу вошли призывники и обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования.

В документе отмечается, что вакцинация рекомендуется только тем, кто не перенес коронавирусную инфекцию и не имеет антител.