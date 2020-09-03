В Пермском крае открылся центр ядерной медицины

ТАСС, 3 сентября. Власти Пермского края открыли первый в регионе центр ядерной медицины, где жители смогут, в том числе, проходить позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). Об этом сообщается в четверг на сайте губернатора и правительства региона.

"Проект реализован в формате государственно-частного партнерства Пермского края и компании "Мединвестгрупп". Он позволит жителям Прикамья бесплатно проходить высокоточную ПЭТ-диагностику. Раньше за такой услугой приходилось ездить в другие регионы. По оценкам Минздрава, новое оборудование для лучевой терапии позволит увеличить в два раза объемы онкопомощи", - говорится в сообщении.

Как отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, центр "полностью укомплектован пермскими врачами", это означает, что квалификация выпускников местных вузов и специалистов достаточна для работы на современном оборудовании.

Центр ядерной медицины имеет два подразделения: это центр ПЭТ/КТ диагностики на территории горбольницы им. М. А. Тверье и центр лучевой терапии на территории Пермского краевого онкодиспансера. Жители края и соседних регионов смогут получить помощь в рамках ОМС. Центр лучевой терапии способен принимать более 1,4 тыс. пациентов в год, в свою очередь, центр ПЭТ/КТ диагностики "ПЭТ-Технолоджи" - более 5 тыс. больных в год. Общая сумма инвестиций "Мединвестгрупп" в проекты составляет более 700 млн рублей.