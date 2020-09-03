В Чечне планируют построить инфекционную больницу на 400 коек

ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют построить инфекционную больницу на 400 коек взамен изношенного здания действующего медицинского учреждения. Об этом сообщил в четверг председатель правительства региона Муслим Хучиев по итогам совещания в Грозном.

"Сегодня в регионе остро стоит вопрос нехватки коечных мест для лечения инфекционных больных, а само здание ГБУ "Республиканский клинический центр инфекционных болезней" имеет высокий уровень изношенности, что влияет на качество оказания медицинской помощи. Поэтому правительством инициирован вопрос финансирования строительства новой инфекционной больницы на 400 коек", - отметил Хучиев.

По его словам, также планируется строительство двух больниц в Ачхой-Мартановском и Курчалоевском районах. "Поручил министерству здравоохранения региона проработать с федеральными органами власти вопрос финансирования строительства медучреждений. Реализация обозначенных мероприятий позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг в Чеченской Республике", - добавил он.

В мае текущего года в Чечне открыли первый детский инфекционный корпус на безе Республиканской детской клинической больницы им. Е. П. Глинки на 100 коек. Строительство осуществлялось по программе национального проекта "Здравоохранение". Стоимость объекта - более 600 млн рублей.