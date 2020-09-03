Антитела к коронавирусу выявили у 16,7% проверенных жителей Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявили у 16,7% жителей Ростовской области, принимавших участие в исследовании коллективного иммунитета. Об этом сообщил в четверг глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев в рамках онлайн-брифинга.

"Исследование проводилось в конце июня - начале июля. В Ростовской области 16,7% из того объема исследований, которые были проведены в указанный мною период. Проведено исследование более 3 000 человек", - сказал он.

Глава ведомства уточнил, что Ростовская область не попала в список 11 регионов России, где показатель коллективного иммунитета превышает 20%. "Мы не относимся к тем 11 территориям, которые озвучены", - отметил Ковалев, добавив, что результаты исследований после подготовки будут направлены в адрес главы региона.

Ростовская область занимает седьмое место по количеству случаев коронавируса в России. В регионе насчитывается 17 344 заразившихся, из них выздоровели 14 802 человек, 363 пациента умерли.