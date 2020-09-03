В Оренбуржье врачи выясняют причину смерти 15-летней школьницы

ТАСС, 3 сентября. Оренбургские врачи выяснят причины смерти 15-летней девочки из Беляевского района, для этого будет проведена конференция с участием ведущих областных детских специалистов, сообщается в четверг на странице регионального Минздрава в Instagram.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о смерти 15-летней девочки, в качестве возможных причин называлась врачебная ошибка. В сообщении со ссылкой на слова родителей утверждалось, что школьница играла в волейбол и порвала связку. В этот же день ее отвезли в больницу, где наложили гипс, которым "все перетянули", из-за чего девочка не могла дышать. Позднее у подростка отказали ноги, затем руки, правое легкое, после чего случилась остановка сердца, и оторвался тромб. 31 августа девочка умерла. Отмечалось, что при вскрытии у школьницы выявили коронавирус.

"По факту летального исхода у ребенка из Беляевского района специалистами Министерства здравоохранения Оренбургской области проведён оперативный разбор и заслушаны специалисты больницы по оказанию медицинской помощи. После того как будут известны результаты необходимых экспертиз, состоится патологоанатомическая конференция с участием ведущих областных детских специалистов и патологоанатомов", - сказано в сообщении.

В министерстве опровергли информацию о выявленном у девочки коронавирусе. "Информация о том, что у девочки была выявлена коронавирусная инфекция, не соответствует действительности", - добавили в областном Минздраве.