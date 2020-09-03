В Чувашии около 900 техсотрудников скорой помощи получили выплаты во время пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 3 сентября. /ТАСС/. Технический персонал скорой помощи в Чувашии получил дополнительные выплаты в связи с пандемией, ими обеспечены порядка 900 человек. Об этом врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил в четверг в режиме видеоконференции президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы в республике приняли ряд дополнительных решений для того, чтобы охватить тех людей, которые также активно работают в этом процессе, но как-то остались, скажем, вне финансового обеспечения. Это прежде всего диспетчеры скорой медицинской помощи, технический персонал, таких людей примерно 900 человек. Если в соответствии с вашими решениями выплату получают более 7 300 человек, то мы дополнительно приняли решение и охватили примерно 900 человек медицинского персонала", - сказал он.

Врио главы республики добавил, что для лечения заразившихся в пиковый период, в конце мая - начале июня, было развернуто 1 955 коек. "При этом нужно отметить, что по нормативу Минздрава Российской Федерации мы развернули 609 коек, для того чтобы людей лечить. Таким образом, получается, что более чем в три раза нам пришлось увеличить коечный фонд", - уточнил Николаев.

По его словам, сейчас постепенно коечный фонд возвращается в нормальное русло. "В том числе Федеральный центр ортопедии и эндопротезирования уже начал работать в плановом режиме", - отметил врио главы республики.

По данным министерства здравоохранения республики, на 3 сентября в Чувашии подтверждено 7 865 случаев коронавируса. Выздоровели 6 504 человека, умер 71 пациент с подтвержденной инфекцией.