Почти 270 новых бюджетных мест создали в вузах Самарской области в новом учебном году

ТАСС, 3 сентября. Еще 269 бюджетных мест создали в вузах Самарской области в 2020/21 учебном году. Всего в вузах региона сформировано 11256 бюджетных мест, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Самарской области на 2020/21 учебный год в вузах создано дополнительно 269 бюджетных мест за счет федерального бюджета. Всего в этом учебном году в вузах региона сформировано 11 256 бюджетных мест", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Один из вузов региона, где число бюджетных мест существенно увеличено, это Самарский национальный исследовательский университет им. Королева. Только на 2020/21 учебный год здесь дополнительно выделено 37 мест по 10 направлениям подготовки, в том числе в прикладной механике, металлургии, машиностроении, IT- специальности.

"Выделение дополнительных бюджетных мест - очень нужный и своевременный шаг, который даст возможность сформировать на местах "человеческий капитал", необходимый для обеспечения задач национального развития и технологического прорыва. Он позволит вовлечь молодых специалистов в создание высокотехнологичных производств и новых сфер региональной экономики, расширит возможности для талантливых абитуриентов, которые не могут оплачивать свое обучение", - цитирует пресс-служба ректора Самарского университета им. Королева Владимира Богатырева.