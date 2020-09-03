РВИО выберет лучший проект стелы "Город трудовой доблести" в ходе творческого конкурса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения для стелы "Город трудовой доблести" под эгидой Российского военно-исторического общества (РВИО) стартовал в четверг. Как уточнили в пресс-службе общества, он завершится 25 декабря.

"Конкурс является открытым. Его участниками могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы, как отдельные мастера, так и творческие коллективы", - уточнила пресс-служба РВИО. Подробную информацию о проведении конкурса и условиях участия можно узнать на сайте организации в разделе "Конкурсы".

Город трудовой доблести - почетное звание Российской Федерации, установленное в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России Владимира Путина, оно присваивается городам Российской Федерации, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

Ранее Путин подписал указ о присвоении этого звания двадцати городам: Екатеринбургу, Боровичам, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.