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Пандемия COVID-19

Возобновление полетов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Главное о коронавирусе за 3 сентября

© Сергей Коньков/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 009 995 случаев заражения, из них новых — 4995. За сутки умерли 114 человек, за весь период — 17 528.
  • Возобновляется международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Для посещения Египта и Мальдив россиянам будет необходим свежий тест на коронавирус, проходить карантин при отсутствии симптомов COVID-19 не потребуется.
  • "Аэрофлот" пока не видит возможности возобновления полетов в Грецию, но прорабатывает ее по перелетам в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.
  • У всех привитых вакциной "Вектора" добровольцев выработались антитела к коронавирусу, участники первого этапа испытаний выписаны без жалоб.
  • Третий этап исследований вакцины "Спутник V" планируется завершить до конца 2022 года.

Москва

  • Всего зафиксировано 264 374 случая заражения, из них новых — 690.
  • Москвичи с мая в пять раз реже обращались в службу "112" в связи с коронавирусом.

Мир

  • Всего зафиксировано более 26 млн случаев заражения, умерли более 863 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Курортный сезон в европейских странах закончился новыми вспышками коронавируса.
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Пандемия COVID-19
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