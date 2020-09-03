Возобновление полетов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Главное о коронавирусе за 3 сентября

75-летие Победы

В Симферополе открыли мемориальную доску легендарной крымской партизанке

Александра Андреева принимала участие в боевых действиях против нацистов в Крыму, а после войны долгое время возглавляла Крымскую организацию партизан и подпольщиков. Она умерла в 2017 году

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