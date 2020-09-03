Возобновление полетов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Главное о коронавирусе за 3 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 009 995 случаев заражения, из них новых — 4995. За сутки умерли 114 человек, за весь период — 17 528.
- Возобновляется международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Для посещения Египта и Мальдив россиянам будет необходим свежий тест на коронавирус, проходить карантин при отсутствии симптомов COVID-19 не потребуется.
- "Аэрофлот" пока не видит возможности возобновления полетов в Грецию, но прорабатывает ее по перелетам в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.
- У всех привитых вакциной "Вектора" добровольцев выработались антитела к коронавирусу, участники первого этапа испытаний выписаны без жалоб.
- Третий этап исследований вакцины "Спутник V" планируется завершить до конца 2022 года.
Москва
- Всего зафиксировано 264 374 случая заражения, из них новых — 690.
- Москвичи с мая в пять раз реже обращались в службу "112" в связи с коронавирусом.
Мир
- Всего зафиксировано более 26 млн случаев заражения, умерли более 863 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Курортный сезон в европейских странах закончился новыми вспышками коронавируса.