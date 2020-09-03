В Сочи ожидаются сильные ливни с градом до конца недели

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра прогнозируются до конца недели на территории Сочи. Над морем существует опасность формирования смерчей, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

"С 4 по 6 сентября местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра, 20-22 м/с. На Черноморском побережье существует опасность формирования смерчей над морем. Возможен подъем уровня воды в реках и активизация экзогенных процессов", - говорится в сообщении.

Все оперативные службы курорта переведены на усиленный режим работы. За обстановкой будут следить главы внутригородских районов и сельских округов, специалисты службы спасения, Кубань-СПАСа, Водостока и дорожных служб.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов. А также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Ранее в четверг в пресс-службе сообщали, что в ближайшие два дня на Черноморском побережье Краснодарского края сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за увеличения числа природных пожаров в регионе и сильной жары.