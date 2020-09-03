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Пандемия COVID-19

Власти Мордовии разрешили кафе и ресторанам возобновить работу

При этом в регионе сохраняется запрет на проведение в них массовых мероприятий

ТАСС, 3 сентября. Власти Мордовии разрешили возобновить работу кафе, ресторанам и барам, при этом проведение массовых мероприятий не допускается, сообщается в четверг в официальной группе "ВКонтакте" правительства Мордовии.

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"Возобновляется деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита, за исключением проведения массовых мероприятий (банкетов, поминок и т. п.). Изменения внесены в указ главы Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

Мордовия находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Власти республики дали разрешение на работу музеев и библиотек без посещения читального зала, зоопарка, кинотеатров и театров, а также с 1 сентября открыли парки. В Мордовии реальный сектор экономики работает с апреля, разрешено работать небольшим магазинам, парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг, возобновили работу бассейны, теннисные, картинговые, конные центры и центры активного отдыха в формате индивидуальных занятий, а жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе. При этом в республике сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, запрещены массовые мероприятия.

За сутки в Мордовии выявлен 32 случая заражения коронавирусом. За период пандемии в Мордовии выявлено 5 556 случаев коронавируса, 4 365 человек выздоровели, 38 умерли.

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РоссияМордовияПандемия COVID-19
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