Власти Нижегородской области планируют развивать экотуризм в Арзамасе и Дивееве

ТАСС, 3 сентября. Экотуризм планируют развивать в Нижегородской области на территории паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона по итогам презентации стратегического плана развития кластера, которая прошла в четверг в Нижнем Новгороде.

Стратегический план развития туристического кластера был разработан ДОМ.РФ и правительством Нижегородской области совместно с КБ "Стрелка". В работе участвовали международные и российские эксперты в области туризма, социально-экономического развития, транспорта, экологии, ландшафтной архитектуры.

"Предлагается создать экологическую тропу от Арзамаса до Сарова. Это пешеходные и велосипедные дорожки с местами для кратковременного отдыха и ночевок. Подобная сеть обеспечит возможность развития в регионе экотуризма. Также предлагается создать новые объекты притяжения в центре Дивеева, например, построить туристический офис с выставочным пространством, гостиницу с гастрономическим двориком. Кроме того, жителям и гостям кластера будут доступны креативные пространства в Арзамасе", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ, генерального директора фонда ДОМ.РФ Дениса Филиппова, на территории туристического кластера находятся 98 достопримечательностей, включая святые места, связанные с Серафимом Саровским, 22 объекта культурного наследия, построенные в XVIII-XX веках, 34 особо охраняемые природные территории. "Туристический потенциал у кластера огромен. Однако сейчас только 411 тыс. человек в год посещают эти места. Мероприятия, которые предусмотрены в стратегическом плане, будут способствовать повышению туристического потока", - отметил Филиппов.

Власти рассчитывают, что турпоток на территории кластера увеличится до 1,8 млн человек к 2030 году. Проект предполагает также создание новых пешеходных маршрутов, схем движения, навигации. Разработаны проекты для набережной реки Вичкинзы в Дивееве, вокзала в Арзамасе, парка у реки Сатис в Сарове. Идет строительство северо-восточного обхода села Дивеева, начинается расчистка трех рек: Тёша, Сатис и Вичкинза.

"Буквально накануне Арзамас и Саров второй раз стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения", получив на благоустройство федеральные гранты. Также осуществляются и туристические проекты. Представленная сегодня стратегия учитывает и включается в себя все эти мероприятия. Таким образом, мы подходим к развитию кластера комплексно", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.