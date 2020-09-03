Судно Bourbon с российскими моряками задержали в порту на Филиппинах из-за неисправностей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Судно Bourbon под флагом Либерии с 15 российскими моряками на борту, где нет энерго - и водоснабжения, задержали в порту на Филиппинах в связи с техническими неисправностями, сообщила ТАСС в четверг инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

"Судно Bourbon задержано портовыми властями на Филиппинах в связи с техническими неисправностями: двигатель не работает, дизель-генераторы вышли из строя. Пока они не будут исправлены, судно просто так не выйдет из порта. Капитан судна пытается подключиться к береговому питанию для того, чтобы сохранить частично провизию, которая не успела испортиться. Наш инспектор на Филиппинах пытается связаться с руководством порта - это частный терминал, - чтобы морякам оказали благотворительную помощь, от судовладельца пока ждать нечего", - сказала Ананьина, уточнив, что компания-судовладелец заявляет о невозможности финансирования после выплаты долга по заработной плате предыдущему экипажу.

Она добавила, что на борту находятся семеро жителей Краснодарского края и восемь членов экипажа с Дальнего Востока, на протяжении первого же месяца работы на судне команде снова не платят заработную плату. Мать одного из моряков, находящегося на судне, Наталья рассказала, что ее сын устроился на судно через крюинговую компанию в Новороссийске. "Условия работы, которые озвучивались крюинговой компанией, его абсолютно устраивали, он полностью доверился. О том, что у судна ранее были проблемы, до того момента, как он попал на борт, ничего не знал. Пока что у меня никакого ремонта на судне не было", - сказала она.

Ранее пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ) сообщала, что новый экипаж судна Bourbon под флагом Либерии, задержанного ранее в порту Находка в Приморье из-за долга по зарплате, оказался без водоснабжения, судно обесточено, заканчивается провизия.

Теплоход Bourbon более месяца простоял на рейде порта Находка. В конце июля по просьбе экипажа и родственников моряков судно было задержано как не отвечающее требованиям Конвенции Международной организации труда 2006 года "О труде в морском судоходстве". На тот момент судовладелец задолжал экипажу $116 000. Кроме того, четверым членам экипажа требовалась медицинская помощь, и они же настаивали на репатриации, а у всего экипажа отсутствовали трудовые договоры. В середине июля экипаж потребовал от судовладельца списания на берег в полном составе.

Ранее пресс-служба РПСМ сообщала, что прошлый экипаж из 20 украинских моряков был репатриирован, задолженности по заработной плате погашены. Замену им нашли в России, на борт прибыли 15 российских моряков, после чего 3 августа Bourbon покинул Находку и направился на Филиппины.